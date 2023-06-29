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Глава Российского союза выставок и ярмарок назвал KazanExpo лучшим центром в стране
KazanExpo — это самый современный конгрессно-выставочный центр в России, который вобрал в себя лучшие мировые практики. Таким мнением с «Татар-информом» поделился президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей Воронков.
«Это замечательный комплекс по всем стандартам как по логистике – близкое расположение к аэропорту и наличие мест размещений, – так и реализации самого проекта. Но мало построить здание, нужно его наполнить. Здесь проходят очень значимые международные мероприятия, что ведёт к повышению показателей республики по всем показателям», — заявил собеседник.
По его словам, руководство Татарстана уделяет большое внимание развитию конгрессно-выставочной деятельности и может выступать примером для многих субъектов страны.
«Результат налицо. На последнем ПМЭФ Татарстан был признан одним из самых привлекательных регионов страны как в части инвестиций, так и бизнес-климата», — добавил Воронков.
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