Глава Российского союза выставок и ярмарок назвал KazanExpo лучшим центром в стране

KazanExpo — это самый современный конгрессно-выставочный центр в России, который вобрал в себя лучшие мировые практики. Таким мнением с «Татар-информом» поделился президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей Воронков.

«Это замечательный комплекс по всем стандартам как по логистике – близкое расположение к аэропорту и наличие мест размещений, – так и реализации самого проекта. Но мало построить здание, нужно его наполнить. Здесь проходят очень значимые международные мероприятия, что ведёт к повышению показателей республики по всем показателям», — заявил собеседник.

По его словам, руководство Татарстана уделяет большое внимание развитию конгрессно-выставочной деятельности и может выступать примером для многих субъектов страны.

«Результат налицо. На последнем ПМЭФ Татарстан был признан одним из самых привлекательных регионов страны как в части инвестиций, так и бизнес-климата», — добавил Воронков.