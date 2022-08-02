Буцаев: В сфере обращения с отходами удалось импортозаместить 80% технологий

В России в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) используется более 80% оборудования, произведенного внутри страны, сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Параллельно с работой, связанной с созданием инфраструктуры оператор стремился построить систему производства оборудования для отрасли, сообщил Буцаев. По его словам, если в 2019 году у российских компаний было только 20-25% собственного оборудования, то сегодня этот показатель превышает 80%. Причем это не просто импортозамещенная технология, а своя, подчеркнул он.

«Оказалось, что многие из них имеют очень хороший экспортный потенциал. В настоящий момент многие наши компании востребованы, в том числе за рубежом: как в ближнем зарубежье, так и в дальнем», - приводит его слова пресс-служба Кремля.

Буцаев также добавил, что помогают отрасли меры поддержки. В частности, Правительство субсидирует до трети вложений, что позволяет инвесторам получить более дешевые финансовые ресурсы. По словам главы компании-оператора, на сегодня в РФ реализуется уже шесть проектов благодаря этой мере, еще четыре находятся в проработке.