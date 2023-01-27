Глава Россельхознадзора РТ заявил о проблеме передачи животных из нелегальных зоопарков

С прошлого года деятельность зоопарков без лицензии оказалась под запретом. Действующим в Татарстане зоопаркам Управление Россельхознадзора по РТ выдало всего восемь лицензий. Об этом сообщил руководитель ведомства Ильнур Галеев на совместной коллегии с Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров РТ.

В отношении двух зоопарков, продолжавших работать незаконно, поданы судебные иски о прекращении деятельности, рассказал докладчик. «Буквально на прошлой неделе решением суда была приостановлена деятельность экзотариума в Казани. Еще по одному зоопарку на днях ждем решение суда. Зоопарки, не получившие лицензии, обязаны прекратить деятельность и передать животных, но тут возникает другая проблема – куда их передать?» – добавил он.

Приютов на территории республики нет, выпустить в естественную среду обитания животных невозможно, поскольку они просто не выживут. Лицензированные зоопарки неохотно берут таких животных на баланс, подчеркнул Галеев. «В этом вопросе нам необходимо взаимодействие с Росприроднадзором. Думаю, мы вместе примем верное решение по каждому из случаев», – отметил он.

Кроме того, по словам руководителя управления, в летний период поступают жалобы на передвижные контактные зоопарки. «Мы видим весь ужас, который там творится. Но на законодательном федеральном уровне сегодня нет действующего рычага. Может, в республике что-то предложить, чтобы был инструмент воздействия на них?» – заявил он.