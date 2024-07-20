Глава Россельхознадзора про качество кормов: «Коты обидятся»

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Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт пошутил насчет качества кормов для домашних животных.

Напомним, в 2020-м Россельхознадзор ввел ограничения на импорт корма для животных из-за нарушений в продукции.

«Мы не возражаем, Monge или Hill’s, но если на упаковке написано "утка", а там утки нет, наши коты обижаются», - цитирует спикера РБК.

Он также отметил, что по итогам января-июня 2024-го импорт кормов для домашних питомцев снизился на 40%. При этом увеличились объемы собственного производства.

По словам Данкверта, в нашей стране работает довольно много «разрешенных компаний», которые поставляют продукцию на отечественный рынок.