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Глава Россельхознадзора про качество кормов: «Коты обидятся»
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт пошутил насчет качества кормов для домашних животных.
Напомним, в 2020-м Россельхознадзор ввел ограничения на импорт корма для животных из-за нарушений в продукции.
«Мы не возражаем, Monge или Hill’s, но если на упаковке написано "утка", а там утки нет, наши коты обижаются», - цитирует спикера РБК.
Он также отметил, что по итогам января-июня 2024-го импорт кормов для домашних питомцев снизился на 40%. При этом увеличились объемы собственного производства.
По словам Данкверта, в нашей стране работает довольно много «разрешенных компаний», которые поставляют продукцию на отечественный рынок.
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