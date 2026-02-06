Глава Росреестра высоко оценил работу Минземимущества РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан – признанный лидер в сфере цифровизации, развития инфраструктуры пространственных данных, земле-имущественных отношений. Об этом в видеообращении заявил руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский на коллегии Минземимущества РТ.

«Благодаря проактивной позиции руководителя республики Рустама Нургалиевича Минниханова в 2020-2021 годах на территории Татарстана проходил эксперимент, по итогам которого впервые в истории была сформирована государственная программа «Национальная система пространственных данных», включающая важнейшие для развития страны мероприятия. Результаты эксперимента масштабированы на всю территорию России, и спустя 5 лет мы можем уверенно сказать о высокой эффективности этой работы», – подчеркнул Скуфинский.

Он добавил, что сегодня республика также является локомотивом реализации флагманского проекта единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных». В 2025 году Татарстан стал участником пилотного проекта по применению платформы для оказания государственных и муниципальных услуг, в результате чего внесены изменения в более 300 административных регламентов.

«Благодаря совместной работе, в Татарстане в ЕГРН внесены 95% сведений об объектах недвижимости, а по многим объектам реестр границ – 100%. Это показатели госпрограммы на 2030 год, а республика их достигла с опережением на 4 года. Все эти направления реализованы при непосредственном участии и координирующей роли министерства», – заключил глава Росреестра.