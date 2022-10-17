Глава Росреестра рассказал Путину о новых сервисах, которые появятся к 2025 году

К 2025 году в России планируется запустить единую цифровую платформу, которая будет работать полностью на отечественном ядре. Кроме того, будет создано 20 новых сервисов, которые помогут гражданам быстро решать различные вопросы. Об этом глава Росреестра Олег Скуфинский рассказал на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Очень простые человеческие сервисы: сервис „Индивидуальное жилищное строительство“, который будет помогать людям оформлять дом — в три раза сократятся процедуры; сервис „Градостроительная проработка“; сервис „Земля для стройки“; „Земля для туризма“; „Земля просто“. То есть сервисы, которые помогут людям, предпринимателям решать конкретные проблемы на земле быстро, оперативно и безбарьерно», — доложил Скуфинский.

По его словам, для начала единую цифровую платформу, работающую полностью на российских технологиях, планируется развернуть в 20 наиболее подготовленных регионах страны.