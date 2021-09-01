Глава Росреестра: Почти 200 тысяч человек получили выписки из ЕГРН на портале Госуслуг

Прошлый пандемийный год стал непростым для Росреестра, но вместе с тем и знаковым. В начале года ведомство перешло под прямое подчинение Правительству РФ, в октябре по поручению Президента России был завершен переход на централизованную систему ведения Единого госреестра недвижимости. К этой цели Росреестр шепл с 2014 года, как рассказал ИА «Татар-информ» глава ведомства Олег Скуфинский.

«В мае 2021 года мы впервые вывели услугу по предоставлению наиболее востребованных выписок из ЕГРН на Единый портал государственных услуг. Это около 90% от всех запросов. Уже почти 200 тысяч человек воспользовались данной услугой», – сообщил Олег Скуфинский.

Кроме того, существенно выросли показатели в части предоставления электронных услуг. Благодаря работе по переводу рынка ипотеки в цифровой формат количество таких сделок увеличилось до 50% – в 5 раз выше показателя начала 2020 года.