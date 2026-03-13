Глава Росприроднадзора оценила экологические эффекты модернизации «Казаньоргсинтеза»

Инвестиционные проекты, реализованные на «Казаньоргсинтезе» – казанском предприятии СИБУРа презентовали сегодня руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлане Радионовой.

Представители компании рассказали, что модернизация производственных мощностей позволила не только увеличить выпуск продукции, но и значительно сократить воздействие на окружающую среду за счет внедрения наилучших доступных технологий.

Одним из ключевых проектов стала реконструкция реактора «В» на производстве полиэтилена, завершенная в конце 2024 года. После обновления оборудования и внедрения новых технических решений мощность установки выросла с 70 тыс. до 220 тыс. тонн в год. Это позволило увеличить общий объем производства полиэтилена на предприятии примерно на 20%. Одновременно снизились удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.





Параллельно был реализован проект модернизации системы рекуперации сбросных газов. Запуск обновленной системы запланирован на первый квартал 2026 года. Криогенно-мембранные блоки позволят возвращать в технологический цикл этилен, бутен и изопентан, которые ранее направлялись на факельное сжигание. По оценкам компании, это обеспечит сокращение выбросов продуктов сгорания – оксида углерода и оксидов азота – примерно на 280 тонн в год.

Среди значимых проектов также реконструкция установки изопропилбензола. В рамках модернизации предприятие перешло на использование твердого цеолитного катализатора. Это решение позволило полностью исключить образование сточных вод при производстве изопропилбензола и сократить атмосферные выбросы примерно на 10% в год. Использованный катализатор не утилизируется как отход: после завершения ресурса он возвращается производителю для регенерации. В 2024 году предприятие получило комплексное экологическое разрешение, подтвердив соответствие основных производств требованиям наилучших доступных технологий.

В числе инфраструктурных проектов – строительство парогазовой установки мощностью 250 МВт. Она позволит полностью обеспечить предприятие собственной электроэнергией и одновременно использовать побочный газ, образующийся в технологических процессах, в качестве топлива. По расчетам компании, это позволит дополнительно снизить объемы факельного сжигания и сократить выбросы на факелах примерно на 3%.





На предприятии также продолжается модернизация очистных сооружений. Реализация проекта позволит увеличить мощность очистки до 28 тыс. кубометров сточных вод в сутки и обеспечить стабильное качество их обработки.

Комментируя представленные проекты, Светлана Радионова отметила их экологический эффект.

«Объекты подобного типа у СИБУРа есть и в других регионах. И там эти программы реализуются, наверное, даже чуть легче. Потому что это новые объекты, и когда ты строишь объект, ты изначально вкладываешь туда свою экономику. Она в том числе выражается в экологических мероприятиях. Потому, я сегодня говорила, наш главный тезис: «экология – это выгодно». Здесь мы уже имеем модернизацию, изменение производства, изменение технологической цепочки, обустройство новых очистных, работа с очищением атмосферного воздуха. Эта программа работает уже четыре года, и к 2028 году мы ждем существенных улучшений. Сегодня мы, в том числе, обсудили очистные сооружения, снижение нагрузки на Волгу. Мы считаем, что промышленные предприятия такого уровня должны снизить ее до минимума», – подчеркнула она.

