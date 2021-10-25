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Ру Тат
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25 октября 2021  17:13

Глава Роспотребнадзора: Необходимый уровень антител от коронавируса пока неизвестен

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Необходимый уровень антител для защиты от коронавируса Covid-19 пока определить не удалось. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала».

«Ответа так и нет: какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным, и какой уровень антител является диагностическим», — приводит слова главного санитарного врача России РИА Новости.

Попова также подчеркнула, что ревакцинироваться против Covid-19 необходимо раз в шесть месяцев.

#попова анна #Коронавирус #ревакцинация
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