news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 16 января 2025 13:12

Глава Роспотребнадзора заявила, что Черное море не загрязнено нефтепродуктами

Скопировать ссылку

Загрязнения Черного моря нефтепродуктами не произошло. Об этом свидетельствуют выборочные исследования выловленной рыбы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит РИА Новости.

«То, что мы выборочно делали на сегодняшний день, чётко демонстрирует, что загрязнения в тех пробах, которые мы происследовали, не произошло», – сказала она.

Попова добавила, что Роспотребнадзор предлагал представителям бизнеса исследовать каждую партию рыбы из морских вод Краснодарского края и вокруг Крыма в лабораториях ведомства. Все работы планировалось финансировать из госбюджета. Исследования начнутся уже в полном объеме в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор расширяет лабораторные мощности на Черноморском побережье, чтобы усилить мониторинг и контроль показателей качества окружающей среды, а также для безопасности рыбы и морепродуктов.

#нефть #Черное море #Роспотребнадзор
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100