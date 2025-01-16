Глава Роспотребнадзора заявила, что Черное море не загрязнено нефтепродуктами

Загрязнения Черного моря нефтепродуктами не произошло. Об этом свидетельствуют выборочные исследования выловленной рыбы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит РИА Новости.

«То, что мы выборочно делали на сегодняшний день, чётко демонстрирует, что загрязнения в тех пробах, которые мы происследовали, не произошло», – сказала она.

Попова добавила, что Роспотребнадзор предлагал представителям бизнеса исследовать каждую партию рыбы из морских вод Краснодарского края и вокруг Крыма в лабораториях ведомства. Все работы планировалось финансировать из госбюджета. Исследования начнутся уже в полном объеме в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор расширяет лабораторные мощности на Черноморском побережье, чтобы усилить мониторинг и контроль показателей качества окружающей среды, а также для безопасности рыбы и морепродуктов.