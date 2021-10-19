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Ру Тат
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19 октября 2021  15:10

Глава Роспотребнадзора: Введения QR-кодов недостаточно для борьбы с коронавирусом

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Введения системы QR-кодов в регионах России для посещения общественных мест недостаточно для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с Covid-19, передает РИА Новости.

По мнению руководителя ведомства, эпидемиологическая ситуация в стране вынуждает принимать более серьезные и оперативные шаги по борьбе с коронавирусом. 

«Принимаемые сегодня меры, а вот, к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию, недостаточны. Развитие эпидситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер, гораздо более быстрого реагирования на эпидситуацию и принятия необходимых мер», — сказала Попова.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за непростой ситуации с распространением коронавируса, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#роспотребнадзор #попова анна #Коронавирус #татьяна голикова
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