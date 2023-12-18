Глава Роспотребнадзора: «В настоящее время не требуется введение ограничений от COVID-19»

Коронавирус в настоящее время не требует жестких и обязательных мер ограничения. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Сегодня основание предполагать какие-то меры другие, кроме рекомендации носить маски, мыть руки, следить за чистотой помещений и гаджетов в руках, никакие другие меры сегодня принимать не следует», – указано в публикации.

Также руководитель Роспотребнадзора отметила, что на сегодняшний день уровень госпитализаций, уровень тяжелых форм остается невысоким.