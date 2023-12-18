Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Роспотребнадзора: «В настоящее время не требуется введение ограничений от COVID-19»
Коронавирус в настоящее время не требует жестких и обязательных мер ограничения. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
«Сегодня основание предполагать какие-то меры другие, кроме рекомендации носить маски, мыть руки, следить за чистотой помещений и гаджетов в руках, никакие другие меры сегодня принимать не следует», – указано в публикации.
Также руководитель Роспотребнадзора отметила, что на сегодняшний день уровень госпитализаций, уровень тяжелых форм остается невысоким.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»