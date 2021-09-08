Глава Роспотребнадзора в Альметьевском районе развенчала мифы о вакцинации от Covid-19

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Сармановском районах Ирина Хайруллина в прямом эфире главы Альметьевска Тимура Нагуманова развенчала самые распространенные мифы о вакцинации от Covid-19.

Ирина Хайруллина отметила, что на встречах с населением ей часто задают вопросы, которые настораживают и даже порой пугают людей о действии вакцины в будущем. «Я им всегда отвечаю, главное, до этого будущего дожить, если вы не вакцинированы», — поделилась гостья эфира.

По словам Хайруллиной, самым распространенным вопросом является повышение температуры после прививки, боль, озноб. По мнению некоторых людей, это опасно, значит, начинается заболевание. «Ничего подобного: повышение температуры тела, боль, озноб — это поствакцинальная реакция. Такая реакция может быть после введения любой вакцины, и от дифтерии, и от столбняка, и от паротита», — отметила представитель Роспотребнадзора.

Также у населения возникают вопросы, что вакцина может вызвать мутацию в организме, бесплодие, аутоиммунные процессы.

«Вакцина не содержит живой вирус и каких-либо компонентов, способных вызвать мутацию или бесплодие, или запустить аутоиммунные процессы. Также после введения вакцины невозможно заболеть», — отметила она.

Также Хайруллина отметила, что многие страдают хроническими заболеваниями в анамнезе и боятся, что вакцинация спровоцирует осложнения.

«Людям, находящимся на диспансерном учете в медицинских учреждениях, и кто получает медикаментозную поддержку, им обязательно нужно привиться от короновирусной инфекции. Как правило, это люди, которые находится в группе риска, и они подвержены заболеванию в более тяжелой форме и с печальными последствиями», — сказала докладчик.

Глава района Тимур Нагуманов обратился к альметьевцам, кто еще не сделал прививку, обязательно вакцинироваться. По статистике, на сегодняшний день в муниципалитете привиты уже 68 тысяч жителей. Ни у кого из привитых не наблюдается серьезных последствий.

«Постепенно у нас формируется коллективный иммунитет. И это очень хорошо. Сейчас вакцина — это единственный способ противостоять коварной инфекции. Коронавирус — серьезная угроза. Каждое утро врачи нашего инфекционного госпиталя докладывают статистику. К сожалению, свободных коек все еще мало. При этом количество людей, которые ежедневно обращаются за медпомощью, не снижается», — резюмировал Нагуманов.