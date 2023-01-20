Глава Роспотребнадзора РТ посетовала на «Чистый город» за плохую обработку от вредителей

На итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ главный санитарный врач республики Марина Патяшина рассказала о некачественной обработке территории от грызунов и клещей со стороны компании «Чистый город».

«У нас было два крайне вопиющих факта некачественных обработок территорий в Аксубаевском и Лениногорском районах, которые проводил ООО “Чистый город”», – сообщила Патяшина.

После обработок этой компании Роспотребнадзор обнаружил множество жилых нор грызунов в четырех населенных пунктах Аксубаевского района. А в парке Горького Лениногорского района против мышей и крыс использовали средство, которое было не предназначено для этого.

Патяшина добавила, что в этом районе заболеваемость геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которой заражают грызуны, почти в пять раз выше республиканского уровня.

«“Чистый город” так обработал от клещей Парк Горького в этом районе, что впоследствии от клещей пострадало 16 человек, отдыхающих в этом месте», – добавила санитарный врач.

По словам Патяшиной, поздно начали обработки от насекомых и грызунов в 19 районах Татарстана. В 2023 году нельзя допускать опозданий и необходимо заключать контракты только с добросовестными подрядчиками, добавила руководитель ведомства.