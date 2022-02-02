Глава Роспотребнадзора: Речь о локдауне или карантине из-за коронавируса не идет

В России не планируют вводить локдаун на фоне новой волны коронавируса. Об этом в интервью РИА Новости заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — подчеркнула глава ведомства.

По ее словам, заболеваемость будет расти, однако в стране есть отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики. Попова напомнила, что существует система информирования населения, телефон «122» — она важна для граждан.

«У них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы», — резюмировала руководитель Роспотребнадзора.

Как сообщал 1 февраля федеральный оперштаб по борьбе с Covid-19, за день в российские больницы попали больше 17 тыс. ковид-больных. Днем ранее в медучреждения направили 9 090 пациентов с коронавирусом.