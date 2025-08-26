Глава Роспотребнадзора по РТ проведет прямой эфир в преддверии нового учебного года

Марина Патяшина

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завтра, 27 августа, в сообществе Правительства Республики Татарстан при поддержке Центра управления регионом пройдет прямой эфир с участием руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ – главного государственного санитарного врача по РТ Марины Патяшиной.

Спикер расскажет, как обеспечить качественный и безопасный образовательный процесс, какие требования предъявляются к прививкам и школьному расписанию, как родители могут оценивать качество школьной среды и как помочь ребенку адаптироваться к школе.

Трансляция пройдет в 10:00, вопросы можно задавать уже сейчас в комментариях по ссылке.