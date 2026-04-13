Руc Тат
16+
Общество 13 апреля 2026 13:13

Глава Рособрнадзора: Сдача ЕГЭ в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России единый государственный экзамен (ЕГЭ) с этого года и в последующие годы будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, передает ТАСС.

По его словам, решение принято в рамках исполнения ранее данного поручения Президента и станет постоянным правилом организации экзаменационной кампании.

«В этом году впервые и в последующие годы теперь единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня. <…> Ранее было поручение Президента, в этом году мы его исполнили и в последующие годы взяли за правило – только с 1 июня», – сказал Музаев.

Он отметил, что изменение сроков позволит школам и выпускникам более спокойно и заранее планировать подготовку, а также проведение выпускных мероприятий.

#Рособрнадзор #егэ #Образование #выпускники школ
