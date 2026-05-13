Общество 13 мая 2026 11:35

Глава Рособрнадзора: с 2028 года девятиклассники начнут сдавать устный экзамен по истории

Школьники 9-х классов начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 2028 года, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

Музаев отметил, что в 2028 году появится третий обязательный экзамен – устный по истории, поскольку это важный предмет. Он добавил, что введение аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами. Будет проведена апробация и общественное обсуждение, после чего в 2028 году устный экзамен по истории начнут проводить, заключил глава Рособрнадзора.

