Глава Рособрнадзора: ЕГЭ в 2022 году претерпит очередные изменения

В 2022 году в Едином государственном экзамене появятся очередные изменения. Будет больше заданий, где предполагается анализ информации, а также комбинация разных методов решения задач. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Известиям».

По словам Музаева, на основе опыта и результатов прошедшего экзамена каждый год ЕГЭ совершенствуется. Так, в нынешнем году в профильном экзамене по математике появятся более сложные задачи вместо ряда простых заданий, с которыми справлялись практически все участники ЕГЭ.

В этом году планируется провести экзамен в привычном, «допандемийном» формате.

«В 2020 году выпускники 11 класса получали аттестат на основании результатов промежуточной аттестации, ЕГЭ сдавали только для поступления в вуз. А в 2021 году выпускники, которые не планировали поступать в вуз в текущем году, могли пройти государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)», — пояснил глава ведомства.

15 лет назад — 9 февраля 2007 года Единый государственный экзамен (ЕГЭ) законодательно закрепили. В обязательную программу аттестации школьников по всей стране его ввели в 2009 году.