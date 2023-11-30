Глава «Роснефти» Сечин раскритиковал Минфин за налоговую политику для нефтяной отрасли

Главный исполнительный директор (президент) ПАО «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что постоянные изменения в налогообложении российских нефтяников не дают планировать в долгосрочном периоде инвестиционные проекты и затрудняют реализацию уже начатых идей.

Так, решение о сокращение демпфера было непроработанным, что вызвало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре 2023 года, приводит слова спикера РИА «Новости».

Также в октябре Минфин начал менять один из главных параметров налогообложения для отрасли, а именно порядок определения цены на нефть для налоговых целей.

Еще Сечин считает экономически необоснованным снижение прогнозных цен нефти из России в сравнении с котировками сорта Brent. Он отметил, что у российских нефтяников сменились условия работы, один из них – создание новых путей поставок, но Минфин не обращает внимание на эти изменения.