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Глава «Роснефти» Сечин раскритиковал Минфин за налоговую политику для нефтяной отрасли
Главный исполнительный директор (президент) ПАО «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что постоянные изменения в налогообложении российских нефтяников не дают планировать в долгосрочном периоде инвестиционные проекты и затрудняют реализацию уже начатых идей.
Так, решение о сокращение демпфера было непроработанным, что вызвало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре 2023 года, приводит слова спикера РИА «Новости».
Также в октябре Минфин начал менять один из главных параметров налогообложения для отрасли, а именно порядок определения цены на нефть для налоговых целей.
Еще Сечин считает экономически необоснованным снижение прогнозных цен нефти из России в сравнении с котировками сорта Brent. Он отметил, что у российских нефтяников сменились условия работы, один из них – создание новых путей поставок, но Минфин не обращает внимание на эти изменения.
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