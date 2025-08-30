Глава «Роснефти» назвал причины недостаточных темпов снижения ставки ЦБ

Темпы снижения ключевой ставки в России остаются недостаточными. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, его слова приводит «ТАСС».

По его мнению, одной из причин этого является чрезмерная индексация тарифов естественных монополий, которая ускоряет инфляцию издержек и способствует росту цен.

Сечин отметил, что рост тарифов регулируемых компаний опережает уровень инфляции и оказывает дополнительное давление на нефтяную отрасль. В частности, с начала года тарифы «Транснефти» на транспортировку нефти были увеличены на 9,9%, нефтепродуктов – на 13,8%.

Тарифы РЖД на грузовые перевозки также выросли на 13,8%. С 1 июля регулируемые цены на газ «Газпрома» повысились на 10,2%, а услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии – на 11,6%.

По его словам, длительное сохранение ключевой ставки на повышенном уровне приводит к избыточному укреплению рубля, что вызывает потери для федерального бюджета и компаний-экспортеров. Кроме того, высокая ставка увеличивает расходы на обслуживание долга, снижает прибыльность бизнеса и подрывает его инвестиционные возможности.