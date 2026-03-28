Глава Роснедр: запасов подземных вод в России хватит на 300 млн человек

Динамические запасы подземных вод в России составляют 82 млн кубометров в сутки – этого объёма достаточно для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения примерно 300 млн человек. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов.

По словам главы ведомства, цифра превышает фактическую численность населения страны (на 1 января 2025 года – 146 млн человек). Однако, как он отметил, это «средняя температура по больнице», поскольку ресурсы распределены неравномерно. Избыток подземных вод в одних регионах, например в Мурманской области, не решает проблему дефицита в других, в частности в Калмыкии и Донецкой Народной Республике, пояснил Казанов.