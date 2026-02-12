news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 февраля 2026 10:50

Глава Росмолодежи пообещал отказаться от мата и призвал к этому россиян

Читайте нас в
Телеграм

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров считает, что культура речи начинается с себя, а не с попыток побороть нецензурную лексику в среде молодежи. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Глава ведомства признался, что в текущем году поставил перед собой цель полностью исключить нецензурные слова из своего лексикона.

Ранее научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов сообщил, что россияне стали чаще употреблять мат.

Гуров отметил, что русский язык является уникальным и обладает богатейшими выразительными средствами, не имеющими аналогов в мире. По его мнению, вместо борьбы с бранью у молодежи необходимо обращать внимание на собственную речь.

Глава ведомства также признался, что в текущем году поставил перед собой цель полностью исключить нецензурные слова из своего лексикона.

#русский язык #росмолодежь #нецензурная лексика
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«До 90% поражений идет «птичками»»: оператор БПЛА из Альметьевска о службе на СВО

«До 90% поражений идет «птичками»»: оператор БПЛА из Альметьевска о службе на СВО

11 февраля 2026
«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

11 февраля 2026