Глава Росмолодежи пообещал отказаться от мата и призвал к этому россиян

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров считает, что культура речи начинается с себя, а не с попыток побороть нецензурную лексику в среде молодежи. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Глава ведомства признался, что в текущем году поставил перед собой цель полностью исключить нецензурные слова из своего лексикона.

Ранее научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов сообщил, что россияне стали чаще употреблять мат.

Гуров отметил, что русский язык является уникальным и обладает богатейшими выразительными средствами, не имеющими аналогов в мире. По его мнению, вместо борьбы с бранью у молодежи необходимо обращать внимание на собственную речь.

Глава ведомства также признался, что в текущем году поставил перед собой цель полностью исключить нецензурные слова из своего лексикона.