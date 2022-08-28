Глава Росмолодежи: Татарстан задает планку по молодежной политике для всей России

Татарстан является одним из лидеров по уровню развития молодежной политики в России. Многие регионы ориентируются на республику, перенимая ее опыт, рассказала после посещения экстрим-парка «УРАМ» руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

«Татарстан — один из флагманов молодежной политики всей страны. Республика однозначно входит в топ-3. Регион для многих является примером и задает планку другим субъектам», — заявила она.

Разуваева подчеркнула, результатом развития молодежной политики в Татарстане стало присвоение Казани статуса молодежной столицы ОИС.

Об ориентированности Татарстана на молодежь говорит и уровень площадок, созданных для нее. Так, казанский «УРАМ» не просто лучший экстрим-парк в России, он может составить конкуренцию ведущим площадкам мира.

Глава Росмолодежи напомнила, что парк сконструирован и построен теми, кто и сам занимается экстремальными видами спорта.

«Я думаю, что экстрим-парк „УРАМ“ в Казани не просто лучший в России, он может конкурировать и на мировой арене. На высоком профессиональном уровне сделаны около 20 тыс. квадратных метров спортивной инфраструктуры. Парк получает огромный отклик от людей. Мы видим, сколько именно народу сегодня здесь», — отметила гостья.

Она посетила спортивные площадки, прокатилась на самокате и оценила на турнир по брейкингу COMBOnation, который проходит в Казани. Затем глава Росмолодежи осмотрела первую в городе легальную стену для граффити, созданную в парке.

Разуваева прибыла в Казань для участия в Глобальном молодежном саммите, который собрал порядка 300 специалистов из 67 стран. Помимо экстрим-парка, экспертам покажут детские оздоровительные лагеря республики, сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«После окончания основной программы Глобального молодежного саммита мы посетим лагеря Татарстана, где покажем наши подходы в части реновации инфраструктуры и ее программирования», — пояснил он.

Отдельный акцент будет сделан на том, как сама молодежь вовлекается в организацию детского отдыха, заключил министр.