Глава «Роскосмоса» заявил, что США рассматривают возможность отключения России от GPS

США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационных системы GPS, однако переживать не стоит, так как в РФ есть ГЛОНАСС. Такое мнение высказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — заявил Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра «Прогресс».

По его словам, не стоит «напрягаться» по этому поводу, поскольку каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС — она продолжит работать, передает РИА Новости.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили решение и начали ужесточать санкции против России.