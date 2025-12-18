Глава Роскосмоса примет участие в благотворительной акции «Елка желаний»

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов осуществит заветные новогодние желания ребят в рамках благотворительной инициативы «Елка желаний». Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе отмечают, что таких детей будет трое – десятилетний житель Самары, Гамлет, увлекается путешествиями и хочет побывать в столице, Гордей из Архангельска желает посетить московский парк развлечений «Союзмультпарк», а шестилетний Роман из Алчевска попросил в качестве подарка конструктор.

«Мы обязательно исполним эти желания. Более того, постараемся всех собрать в Москве, и я лично познакомлюсь с ребятами и их родителями. Все смогут посетить "Союзмультпарк", прогуляться по ВДНХ, заглянуть в "Музей космонавтики", павильон "Космос" и получить подарки», – рассказал Баканов.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится ежегодно с 2018. Ее цель – дарить новогодние подарки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Подать заявку могут дети в возрасте от 3 до 17 лет включительно. Поступающие от детей из различных регионов страны желания выполняют множество неравнодушных взрослых, в том числе работающих в Правительстве РФ.