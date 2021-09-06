Глава Роскосмоса: Космодрому «Восточный» будут переданы новые дома в соседнем городе

Новые дома в ЗАТО Циолковский, которое находится по соседству с космодромом Восточный, скоро будут переданы в пользование космодрома. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

«Скоро молодому городу и космодрому будут переданы новые дома. По мере ввода новых стартовых комплексов и программ развития космодрома будет вводиться и новое жилье для дополнительного персонала Восточного», — отметил глава Роскосмоса.

По словам Рогозина, филиал Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина на космодроме появится в 2025 году — к первому полету корабля «Орел» с экипажем на борту.

В апреле 2021 года гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов рассказал, что в 2021 году в микрорайоне Звездный города Циолковский будут построены три новых дома на 258 квартир.

Кроме того, в планах — строительство девяти объектов первой очереди космодрома, которое Правительство РФ поручило акционерному обществу «ЦЭНКИ».