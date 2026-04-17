Глава Роскачества: Татарстан – один из лидеров РФ по знакам качества на «молочку»

Татарстан уверенно закрепился в числе российских лидеров не только по объемам производства молока, но и по количеству товаров, отмеченных государственным Знаком качества. Об этом на полях Чемпионата розничных профессий в Москве корреспонденту «Татар-информа» рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

«Татарстан действительно один из лидеров России по количеству государственных знаков качества, полученных вашими товарами. Если говорить о молочной категории, то два товара – молоко и две сметаны – имеют такой знак», – отметил он.

Однако, по словам спикера, республика заслуживает похвалы не только за наличие заветных «ромашек» на упаковках. Одно из главных преимуществ региона – повсеместное внедрение строгих международных стандартов безопасности.

«Также в Татарстане есть достаточно большое число предприятий молочной отрасли, которые прошли сертификацию требований пищевой безопасности, внедрили эти принципы и прошли систему менеджмента качества в нашем органе "Русский эксперт". Проверка системы менеджмента качества – это очень важно и очень хорошо», – подчеркнул Протасов.

Глава ведомства отметил, что республика уверенно осваивает и нишевые, высокомаржинальные направления, которые ценятся как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

«Вы знаете, что в Татарстане достаточно много сертифицированной нами халяльной и органической продукции. В этом смысле Татарстан действительно развивает работу в направлении качества планомерно и стабильно», – сказал он.

Переходя к общероссийской картине, спикер назвал главное достижение последних лет: молочная продукция, опасная для здоровья, на прилавках практически исчезла – встречается за редкими исключениями.

«Базовые, самые неприятные нарушения – это, конечно, связанные с безопасностью продукции, то есть когда продукция испорчена и попадает на полку в непригодном для потребления виде. Таких нарушений мы фиксируем буквально единицы в стране. К счастью, благодаря внедрению системы менеджмента качества таких нарушений практически нет», – отметил глава Роскачества.

Второй блок нарушений касается подмены молочного жира пальмовым маслом. И здесь, по словам Протасова, рынок санируется буквально на глазах – доля фальсификата в базовых категориях упала до минимальных значений.

«Уровень фальсификата на российском рынке критически снизился по базовой продукции. Сейчас мы фиксируем буквально 2–3% показателей фальсификата в сметане, твороге, сыре», – пояснил он.

Тем не менее расслабляться потребителю пока рано. Глава Роскачества предупредил о зоне, где нарушения по-прежнему носят массовый характер: это индустрия быстрого питания и полуфабрикатов.

«Достаточно высокая доля фальсификата, к сожалению, до сих пор сохраняется в сыре для пиццы. До половины той продукции, которая продается как "пицца с сыром", на самом деле содержит не сыр, а пальмовое масло как заменитель. Это очень плохо. С этой проблемой мы будем постоянно бороться. В ближайшее время запускаем дополнительные исследования так называемых "чизов" – продукции, которая продается в сетях общепита под видом пиццы с сыром», – заключил Протасов.