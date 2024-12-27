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Глава Роскачества: Около 10% продукции на рынке РФ фальсифицировано
На российском рынке доля фальсифицированной продукции составляет примерно 10%. Об этом рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью ТАСС.
«Что касается уровня фальсификата на рынке, то на протяжении последних трех лет этот показатель колеблется на уровне около 10%. Такая цифра, с одной стороны, не может нас радовать, но с другой — она ниже среднемирового уровня», — подчеркнул глава Роскачества.
При этом Протасов отметил, что в завершающемся 2024 году заметно уменьшились сроки, за которые розничные сети и торговые операторы убирают фальсификат с полок.
По его данным, 90% производителей и торговых сетей «буквально в первые недели» после поступления информации о наличии продукта с нарушениями снимают его с продаж. «Это рекордная цифра для нашей страны», — добавил он.
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