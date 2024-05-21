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Глава Роскачества: МФЦ «Казань Экспо» получит сертификат «халяль»
Международный выставочный центр «Казань Экспо» планирует совсем скоро получить сертификат о соответствии халяль-стандартам. Об этом рассказал глава Роскачества Максим Протасов, напомнив, что первый такой сертификат в России получил Росконгресс в ноябре прошлого года. Его выдали на конгрессно-выставочную деятельность и бизнес-туризм, пишет РБК.
Сейчас «Казань Экспо» проходит соответствующие процедуры, чтобы получить сертификат, а именно обучение и повышение квалификации сотрудников выставочного центра, а также меняет свою систему менеджмента качества.
Потапов подчеркнул, что, получив халяль-сертификат, «Казань Экспо» автоматически повысит качество услуг для гостей-мусульман из других стран и российских регионов.
Напомним, что Международный выставочный центр «Казань Экспо» открыли в городе в 2018-м. На площади свыше 143 тыс. «квадратов» есть три выставочных павильона, концертный зал на три тыс. человек, гостиничный комплекс на 241 номер, конференц-залы и многое другое. Там же каждый год проводят Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum».
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