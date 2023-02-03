Глава Росгвардии Золотов заявил о росте количества европейских наемников в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине наблюдается увеличение количества европейских наемников, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе служебного совещания в Херсонской области.

По данным Золотова, наемники хорошо подготовлены, они принимали участие в вооруженных конфликтах в разных странах, где получили большой боевой опыт, пишет Lenta.ru. Также глава Росгвардии подчеркнул, что российские военнослужащие эффективно им противостоят, демонстрируя более высокий профессионализм.

На совещании Золотов заслушал доклады об обстановке в Херсонской области, а также поручил обеспечить подразделения ведомства всем необходимым.

Напомним, ранее Президент Владимир Путин распространил единовременную выплату в 195 тыс. рублей на росгвардейцев – они будут получать ее наряду с мобилизованными и срочниками, заключившими контракт в период СВО.