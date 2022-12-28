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Официальная хроника
28 декабря 2022  12:45

Глава Росгвардии Золотов наградил Кадырова медалью «За боевое содружество»

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Директор Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова ведомственной медалью «За боевое содружество». Награждение состоялось сегодня в Грозном, передает ТАСС.

Золотов лично закрепил медаль на груди главы Чечни. Награда вручена «за оказание содействия выполнению задачи и осуществление полномочий, возложенных на войска национальной гвардии РФ».

Золотов прибыл в Чечню для участия в церемонии открытия имущественного комплекса для размещения личного состава Управления вневедомственной охраны и ОМОН «Ахмат-Крепость» в Грозном. 

 

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