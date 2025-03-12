Глава Росгвардии Татарстана вручил ветерану войны медаль в честь 80-летия Победы
В Казани росгвардейцы проводят торжественные церемонии награждения ветеранов ведомства, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Первым юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» получил полковник милиции в отставке Мануил Давлетшин. Руководитель территориального управления Росгвардии по РТ, генерал-лейтенант полиции Рустем Гумеров приехал домой к фронтовику, чтобы передать ему награду от имени Президента России.
«В преддверии 80-летия Победы Верховный Главнокомандующий страны учредил памятную медаль и мы с радостью пришли к Вам, чтобы торжественно ее вручить», – отметил Рустем Гумеров.
Генерал-лейтенант полиции выразил ветерану глубокую благодарность за его вклад в Победу, подчеркнув, что подвиг народа навсегда останется в памяти.
Мануил Давлетшин был тронут вниманием и признался, что ждал этого визита.
Общение продолжилось за чаепитием, во время которого ветеран делился воспоминаниями о юности, фронтовых товарищах и милицейских буднях. Гости пожелали Мануилу Мадышевичу крепкого здоровья и благополучия.