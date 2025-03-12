Глава Росгвардии Татарстана вручил ветерану войны медаль в честь 80-летия Победы

В Казани росгвардейцы проводят торжественные церемонии награждения ветеранов ведомства, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Первым юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» получил полковник милиции в отставке Мануил Давлетшин. Руководитель территориального управления Росгвардии по РТ, генерал-лейтенант полиции Рустем Гумеров приехал домой к фронтовику, чтобы передать ему награду от имени Президента России.

«В преддверии 80-летия Победы Верховный Главнокомандующий страны учредил памятную медаль и мы с радостью пришли к Вам, чтобы торжественно ее вручить», – отметил Рустем Гумеров.

Генерал-лейтенант полиции выразил ветерану глубокую благодарность за его вклад в Победу, подчеркнув, что подвиг народа навсегда останется в памяти.

Мануил Давлетшин был тронут вниманием и признался, что ждал этого визита.

Общение продолжилось за чаепитием, во время которого ветеран делился воспоминаниями о юности, фронтовых товарищах и милицейских буднях. Гости пожелали Мануилу Мадышевичу крепкого здоровья и благополучия.

Мануил Давлетшин родился 27 мая 1927 года в деревне Муслюмовского района. В августе 1944 года, в возрасте 17 лет, был призван в армию и направлен в Троицкое военное училище в Челябинской области. После 10 месяцев обучения, в июле 1945 годаЮ был направлен для дальнейшего прохождения службы в 927-й штурмовой авиационный полк, дислоцированный на Дальнем Востоке. В августе 1945 года принял участие в войне с милитаристской Японией.

За проявленное мужество и героизм в борьбе с японскими захватчиками Мануил Мадышевич награжден медалью «За победу над Японией». Также ему была вручена медаль «За победу над Германией».