Глава Росгвардии – Путину: Чувствуем поддержку жителей освобожденных территорий Украины

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Стороны обудили задачи и боевую работу подразделений в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как рассказал Золотов, на росгвардейцах лежит широкий спектр задач — от восстановления мирной жизни в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях до ликвидации диверсантов, террористов и разведгрупп противника.

«Мы принимаем непосредственное участие в боевых действиях, а именно: разведывательно-поисковых, разведывательно-засадных действиях, также обнаружении и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, диверсионно-террористических групп, обнаружении схронов вооружений, разминирование», — перечислил глава ведомства.

Кроме того, росгвардейцы занимаются разведкой и корректировкой целей, которые уничтожает артиллерия Минобороны либо самого ведомства. Затем Росгвардия занимается дальнейшей зачисткой территорий.

«Росгвардейцы выполняют задачи по охране важных государственных объектов, объектов инфраструктуры, непосредственно коммуникационной инфраструктуры, обеспечиваем гуманитарную безопасность: проведение грузов, сопровождение их. Также мы занимаемся медицинским обеспечением населения, оказываем медицинскую помощь населению», — заключил Золотов.

В заключение от отметил, что военные чувствуют поддержку жителей освобожденных территорий.