Глава Росгвардии предложил ужесточить правила выдачи полуавтоматического оружия

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов предложил ужесточить правила выдачи документов на оружие после нападения на казанскую школу. Об этом он заявил на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства.

Золотов предложил выдавать гражданам полуавтоматическое оружие только спустя 5 лет после владения гладкоствольным оружием. «Необходимо установить, что выдача полуавтоматического гладкоствольного оружия систем Hatsan, Hunter, „Сайга“, Lancaster будет после того, как граждане прошли пятилетний срок с гладкоствольным оружием, потому что полуавтоматическое оружие может быть приближено к нарезному оружию по своим убойным действиям», — заявил он.

Также глава Росгвардии предложил выдавать справки для владения оружием только в государственных клиниках. «Я считаю, что необходимо эти справки выдавать не в частных клиниках, а в госструктурах», — подчеркнул он. Также, по его словам, необходимо совместно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование.

Он отметил, необходимо ужесточить требования и для получения охотничьего билета, а тех, кто впервые получает гладкоствольное оружие, обязать проходить «курс молодого бойца».

Кроме того, Виктор Золотов предложил установить возрастной ценз для получения оружия. «Необходимо вернуться к возрастному цензу — 21 год. Даже те, кто год отслужил в армии, раза три раза выстрелят из оружия, которое за ними закреплено. Но у них есть те, кто их полностью контролирует, они в полной мере не получают той подготовки, которая необходима в дальнейшем», — подчеркнул глава Росгвардии.

11 мая в Казани произошло вооруженное нападение на гимназию №175. Погибли 7 школьников, еще 18 учеников получили огнестрельные ранения и травмы. Кроме детей погибли двое сотрудников школы, еще трое педагогов находятся в больницах Казани.