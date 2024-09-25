Глава Росгидромета в Казани посоветовал не бояться климатических изменений

Жители России продолжают наблюдать глобальное потепление климата, которое сопровождается опасными метеорологическими явлениями, не типичными для тех или иных регионов. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель Росгидромета Игорь Шумаков на коллегии в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Сегодня по прогнозу в Казани будет более 20 градусов. Такое, наверное, бывает нечасто, но в последние годы это стабильно повторяется. Посмотрите на те природные явления, которые были в этом году на территории Российской Федерации, - наводнения, дождевые паводки, смерчи, которые были даже зарегистрированы в Московском регионе, чего не было вообще никогда в истории. Конечно, это связано с изменениями климата», - сказал он.

По данным спикера, предположения ученых о том, что до конца века мы будем наблюдать потепление, пока сбывается.

«Этого не надо бояться, надо уметь адаптироваться, чем и занимается сейчас Правительство Российской Федерации и белорусские коллеги тоже этим занимаются. Правительствами и Президентами двух стран эти вопросы всегда обсуждаются. Адаптация - самое главное, о чем мы сейчас должны думать», - подчеркнул Шумаков.

78-ое заседание совместной коллегии комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды открылось сегодня в Казани в ТРК «Корстон». В его работе принимают участие представители Росгидромета, Гидрометцентра РТ, Белгидромета и Главного управления по обеспечению деятельности комиссий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.