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Общество 25 сентября 2024 12:23

Глава Росгидромета в Казани посоветовал не бояться климатических изменений

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Жители России продолжают наблюдать глобальное потепление климата, которое сопровождается опасными метеорологическими явлениями, не типичными для тех или иных регионов. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель Росгидромета Игорь Шумаков на коллегии в Казани.

Игорь Шумаков

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Сегодня по прогнозу в Казани будет более 20 градусов. Такое, наверное, бывает нечасто, но в последние годы это стабильно повторяется. Посмотрите на те природные явления, которые были в этом году на территории Российской Федерации, - наводнения, дождевые паводки, смерчи, которые были даже зарегистрированы в Московском регионе, чего не было вообще никогда в истории. Конечно, это связано с изменениями климата», - сказал он.

По данным спикера, предположения ученых о том, что до конца века мы будем наблюдать потепление, пока сбывается.

«Этого не надо бояться, надо уметь адаптироваться, чем и занимается сейчас Правительство Российской Федерации и белорусские коллеги тоже этим занимаются. Правительствами и Президентами двух стран эти вопросы всегда обсуждаются. Адаптация - самое главное, о чем мы сейчас должны думать», - подчеркнул Шумаков.

78-ое заседание совместной коллегии комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды открылось сегодня в Казани в ТРК «Корстон». В его работе принимают участие представители Росгидромета, Гидрометцентра РТ, Белгидромета и Главного управления по обеспечению деятельности комиссий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

#изменения климата #росгидромет #гидромет рт
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