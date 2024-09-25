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Глава Росгидромета оценил качество атмосферного воздуха в Татарстане
Татарстан - чистая, не загрязненная республика. Здесь уделяется достаточно внимания вопросам сохранения чистоты окружающей среды. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель Росгидромета Игорь Шумаков на коллегии в Казани.
«В Татарстане уделяется много времени и сил именно борьбе с загрязнением окружающей среды. Это видно невооруженным взглядом для любого приезжающего сюда. Я достаточно часто здесь бываю, дышу этим воздухом и разницу чувствую, потому что достаточно часто езжу по стране. Татарстан - один из передовиков в этом плане», - сказал он.
78-ое заседание совместной коллегии комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды открылось сегодня в Казани в ТРК «Корстон». В его работе принимают участие представители Росгидромета, Гидрометцентра РТ, Белгидромета и Главного управления по обеспечению деятельности комиссий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
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