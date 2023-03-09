Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Росфинмониторинга заявил о раскрытии преступной схемы с «Пушкинской картой»
Группа злоумышленников похитила 100 млн рублей, выделенных на реализацию проекта «Пушкинская карта». Об этом рассказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
«<…> появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 млн рублей. Сейчас она выявлена», — доложил руководитель спецслужбы главе государства, заметив, «что там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник».
По словам Чиханчина, мошенники «просто составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было». Президент задал уточняющий вопрос: «Мертвые души?», и глава Росфинмониторинга согласился с ним.
«Арестованы эти люди, арестованы активы. Работа ведётся совместно с ФСБ. Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком», — добавил чиновник.
«Что ни сделаешь — везде жулики появляются», — отреагировал на рассказ Юрия Чиханчина Владимир Путин. Тот в ответ заверил, что спецслужбы «в этом направлении работают».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»