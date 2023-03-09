Глава Росфинмониторинга заявил о раскрытии преступной схемы с «Пушкинской картой»

Группа злоумышленников похитила 100 млн рублей, выделенных на реализацию проекта «Пушкинская карта». Об этом рассказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 млн рублей. Сейчас она выявлена», — доложил руководитель спецслужбы главе государства, заметив, «что там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник».

По словам Чиханчина, мошенники «просто составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было». Президент задал уточняющий вопрос: «Мертвые души?», и глава Росфинмониторинга согласился с ним.

«Арестованы эти люди, арестованы активы. Работа ведётся совместно с ФСБ. Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком», — добавил чиновник.

«Что ни сделаешь — везде жулики появляются», — отреагировал на рассказ Юрия Чиханчина Владимир Путин. Тот в ответ заверил, что спецслужбы «в этом направлении работают».

Всероссийская программа «Пушкинская карта» реализуется с 1 сентября 2021 года. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать картой походы в театры и музеи, на концерты. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.