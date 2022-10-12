Глава Росавтодора в Казани: Дорожная отрасль полностью обеспечена российскими материалами

Отечественная дорожная отрасль является одним из локомотивов экономического роста. Этого удалось добиться благодаря высокой доле российской продукции, которую используют при создании и развитии дорожной сети. Такое мнение на площадке специализированного международного форума-выставки «Дорога 2022» в Казани высказал руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Новиков.

По мнению чиновника, экономическое развитие в сегодняшней ситуации должно происходить в четком соответствии с установленными графиками, по плану. И весомую долю в этом развитии занимает дорожное хозяйство.

«Когда речь заходит о качестве и объемах дорожных работ, мы должны обращать внимание на использование российской продукции, отечественных технологий и материалов, техники», — подчеркнул Новиков.

По его словам, прошедшие годы, связанные с пандемией коронавируса, показали значение дорожной отрасли как одного из самых устойчивых локомотивов отечественной экономики.

«Этого удалось добиться в том числе потому, что мы достигли более чем 90-процентного обеспечения собственными материалами. Сегодня очень большой объем и широкий спектр дорожно-строительных материалов, как минеральных, так и органических, производятся нашими предприятиями. Отечественная индустрия практически полностью обеспечивает дорожную отрасль строительными материалами. И мы делаем следующий шаг, идем по пути, когда дорожно-строительная техника также будет закрывать свои потребности через отечественных производителей», — заключил глава Росавтодора.