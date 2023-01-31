Глава Росавиации Нерадько ответил на угрозу ЕС уничтожить отечественную авиацию

Западные санкции, которые включают в себя запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, направлены на уничтожение авиации в РФ, заявил в интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько. Он напомнил, что с такими заявлениями западные политики выступали неоднократно, и пообещал, что власти не допустят такого исхода для отрасли. Несмотря на рестрикции, многие страны сохранили взаимодействие с Россией в этом направлении, подчеркнул глава Федерального агентства воздушного транспорта.

До сих пор авиация в России справляется с ограничениями, так как «все, кто отвечает в России за авиацию, приняли своевременные и правильные решения в ответ» на рестрикции, отметил Нерадько. Он напомнил, что авиация – это глобальная система экономических взаимоотношений, поэтому прекратить международное сотрудничество из-за решения ряда стран, которые ввели санкции против гражданской авиации РФ, невозможно. Своей главной задачей в должности руководителя Росавиации Нерадько назвал преодоление последствий санкций.

Ближайшими партнерами российской авиации Нерадько считает те страны и компании, которые не перестали летать в Россию. «Не прекратили полеты 53 авиакомпании из 26 государств, и их количество увеличивается», — добавил он.

Помимо того, что Россия продолжает работать с авиационными властями дружественных государств, также ведутся неофициальные контакты с партнерами из стран, которые ввели санкции, но только не такие публичные, как раньше, уточнил глава Росавиации.

Напомним, санкции против России стали ужесточаться на фоне проведения военной спецоперации, о начале которой 24 февраля прошлого года объявил Президент Владимир Путин. В частности, помимо ограничения на поставки комплектующих и самолетов, ЕС закрыл воздушное пространство для России.