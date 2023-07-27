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Глава Росавиации назвал условие для расширения прямых авиарейсов в Африку
Россия готова расширить число прямых авиарейсов в страны Африки при одном условии: самолеты не будут арестованы по прибытии. Об этом заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько, выступая на саммите «Россия – Африка».
По его словам, африканские государства, куда выполняются российские пассажирские перелеты, такие гарантии безопасности уже предоставили.
«Сегодня воздушный флот гражданской авиации насчитывает 1,166 тыс. воздушных судов, занятых в пассажирских авиаперевозках. Указанного количества воздушных судов достаточно не только для стабильного обслуживания текущих маршрутов, но и для развития новых направлений международного авиасообщения, в том числе с государствами Африки», – цитирует главу компании ТАСС.
Он добавил, что российские авиперевозчики должны быть уверены, что их самолеты после посадки получат необходимое техобслуживание и заправку топливом.
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