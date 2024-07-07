Глава «Росатома»: США планируют помешать строительству АЭС «Аккую»

Соединенные Штаты арестовывают средства, направленные на строительство АЭС «Аккую» в Турции. Они рассчитывают, что это позволит помешать возведению объекта, заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в передаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«Система взаиморасчетов под ударом, они арестовывают деньги, — отметил Лихачев. Они — это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками».

Таким образом он ответил на вопрос о влиянии санкций на строительство атомной электростанции.

Однако, добавил глава «Росатома», несмотря на препятствия, реализация проекта не прекращается: «Но собаки лают, караван идет».

По словам Президента России Владимира Путина, проект «Аккую» играет большую роль в развитии экономических и в целом соседских связей между Моской и Анкарой. «Мы не просто строим станцию, мы создаем новый сектор экономики, атомное производство, с нуля», — заявил глава государства во время церемонии поставки российского ядерного топлива на АЭС.