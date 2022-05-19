Глава Росатома: Российские атомные технологии не зависят от других стран
Российская атомная промышленность не зависит от импорта из других стран, для нее нет никаких сдерживающих факторов, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Российские атомные технологии импортонезависимы. И мы здесь не видим никаких сдерживающих факторов», – сказал гендиректор компании.
Он отметил, что российская атомная станция на 95% «сделана в России» и оставшиеся 5% не являются критическими.
«Мы видим критику по полпроцента примерно нашей стоимости – это электротехника, электроника, некоторые виды дизельного оборудования, некоторые виды насосного оборудования – и в принципе уже сейчас создаем с бизнесом альянсы по импортозамещению», – обратил внимание Лихачев.
По словам главы «Росатома», за пределами отрасли для реализации национального проекта по атомной энергетике будет размещено не менее 1 трлн рублей в качестве заказов. Это станет серьезным вектором развития не только для машиностроения, но и всей экономики.
«Причем не только, как говорится, в больших заказах, но и в инновациях всегда атомная отрасль славилась передовыми разработками», – подчеркнул он.