Лихачев рассказал Путину, как «Росатом» снизит риски для зарубежных проектов

«Росатом» разрабатывает меры для компенсации возможных рисков для своих зарубежных проектов, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжаем реализовывать все наши международные проекты, пока они идут по плану. Видим риски с определенными отдельными проектами, разрабатываем соответствующие компенсирующие мероприятия», – сказал руководитель Росатома и выразил надежду на то, что большинство намеченных проектов будет успешно завершено.

По словам Лихачева, страна достигла уверенного второго места в мире по добыче урана. Также госкорпорация продолжает сотрудничество с МАГАТЭ и участвует в большом термоядерном проекте во Франции (ИТЭР). Глава компании отметил, что мировое ядерное сообщество не рвет связи с Россией и совместная работа продолжается.

Говоря о внутренней повестке, глава «Росатома» обратил внимание на строительство 11 блоков, которые позволили увеличить показатель электроэнергии в стране до 20%.

«Вы дали нам установку на увеличение доли до 25 процентов, и увеличивая долю до 25 процентов, нам предстоит построить еще 16 инновационных блоков в горизонте до 2035 года. Правительство утвердило генсхему, так что нам понятно, где и что строить», – подчеркнул он.