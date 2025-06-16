Глава РФС Дюков: «Татарстан в числе лидеров в строительстве новых футбольных объектов»

Александр Дюков

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал открытие Центра развития футбола на базе «Рубина», обратившись к собравшимся по видео.

По его словам, Татарстан – один из лидеров в строительстве новых футбольных объектов. Также Дюков поблагодарил Раиса РТ Рустама Минниханова за вклад в развитие футбола не только в республике, но и в России.

«Фундаментом этого вида спорта, конечно, является массовый детско-юношеский футбол. И важным условием является, конечно, наличие и доступность современной футбольной инфраструктуры. Республика Татарстан очень много делает для развития футбола и является одним из лидеров в строительстве новых футбольных объектов. Только за последние два года построены и введены в эксплуатацию 10 футбольных манежей, и сегодня открывается один из них. И, конечно, это внесет большой вклад в рост массовости футбола и в повышение качества подготовки юных футболистов. Я хотел бы поблагодарить Республику Татарстан и лично Рустама Нургалиевича Минниханова за тот большой вклад, который он вносит в развитие футбола как в республике, так и в нашей стране», – передает слова Дюкова корреспондент «ТИ-Спорта».

Напомним, строительство Центра развития футбола организовано по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». Объект расположен на пересечении улиц Копылова, Тэцевской и Дементьева. В сентябре прошлого года общая стоимость работ оценивалась в 3 млрд 562,9 млн рублей.