Глава РФПИ: Работа фонда по шести основным направлениям инвестирования ведется активно
По поручению Президента РФ Владимира Путина основное внимание Российского фонда прямых инвестиций сосредоточено на шести основных секторах, куда активно привлекаются денежные средства. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.
«Во-первых, это улучшение качества жизни. Здесь как пример клиника „Мать и дитя“, которая расширила количество регионов присутствия с трех до 25, открыто 40 новых медицинских центров, создано более 7 тыс. рабочих мест, родилось 40 тыс. россиян там за последние десять лет», — рассказал руководитель фонда на встрече с главой государства.
Кроме того, Дмитриев напомнил о вложениях в проект железнодорожного моста между Россией и Китаем в рамках развития инфраструктуры и в расширение терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа в Усть-Луге для достижения поставленных задач по товарозамещению.
Руководитель фонда также обратил внимание на то, что совместно с «Ростелекомом» РФПИ занимается устранением цифрового неравенства в регионах России. Интернетом обеспечено уже 3,5 млн жителей страны.
«И в завершение — это повышение эффективности российских компаний. Здесь мы построили с нуля логистическую компанию PLT, которая вошла с нуля в число трех самых крупных логистических компаний России», — доложил Дмитриев.
Он подчеркнул, что РФПИ проводит активную работу по всем шести направлением и создает компании, которые позитивно влияют на жизнь в России.