Глава РФПИ Дмитриев сравнил осознание энергокризиса в ЕС с отложенным будильником

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что осознание энергетического кризиса в Евросоюзе постепенно доходит до европейцев, однако они пока не готовы к его решению. Об этом он написал в соцсетях, сообщает РИА Новости.

По словам Дмитриева, спустя месяц после начала кризиса жители ЕС начинают понимать масштаб проблемы. Он сравнил ситуацию с оглушительно громким будильником, на который кто-то нажал кнопку «отложить»: человек прекрасно осознаёт, что проблема существует, но не готов с ней справляться. Глава РФПИ также добавил, что европейские бюрократы могли бы ознакомиться с его публикациями, чтобы лучше представить масштабы шока.