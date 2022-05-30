Рустем Ибрагимов: «С гордостью можем сказать – выплаты РФП превысили 2,6 млрд рублей»

Республиканский фонд поддержки был создан в Татарстане 5 лет назад сразу после краха Татфондбанка. О том какая помощь уже оказана пострадавшим вкладчикам и сколько человек смогут полностью вернуть свои средства, рассказал в интервью «Татар-информу» исполнительный директор фонда Рустем Ибрагимов.

Рустем Ибрагимов: «Цель фонда – оказать максимальную помощь пострадавшим гражданам и организациям»

Фото © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Цель фонда – оказать максимальную помощь пострадавшим гражданам и организациям»

Рустем Сагитович, давайте вспомним, как зародился фонд? Почему республика вообще решила оказывать помощь, ведь вкладчикам была выплачена страховка – по 1,4 млн рублей?

– Республиканский фонд поддержки был создан по указу Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова как дополнительная помощь тем, кто пострадал от банковского кризиса 2016 года.

По статистике, в среднем по России Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в рамках конкурсного производства закрывает около 36% требований кредиторов. В нашем случае, правда, показатель уже оказался выше – перечислено более 55% задолженности.

Тем не менее, тогда было понимание, что выплаты АСВ не обеспечат достаточный возврат средств и 29 мая в 2017 году был учрежден Республиканский фонд поддержки. Поддержка пострадавших людей и предпринимателей в этот непростой момент для нашей республики оказалась той помощью, которую все ждали и надеялись на нее.

Цель фонда – оказать максимальную помощь пострадавшим гражданам и организациям. За это время мы прошли огромный путь вместе с вкладчиками и сегодня с гордостью можем сказать, что наши выплаты превысили 2,6 млрд рублей.

«Для того, чтобы приступить к выплатам, фонду был передан земельный участок площадью 759 га на территории бывших артиллерийских складов в Кировском районе Казани» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Когда и за счет чего начались выплаты клиентам банков-банкротов?

– Для того, чтобы приступить к выплатам, фонду был передан земельный участок площадью 759 га на территории бывших артиллерийских складов в Кировском районе Казани. Тогда предполагалось, что выплаты начнутся только через несколько лет. Территорию надо было подготовить к продаже, провести комплексный градостроительный и финансовый анализ.

Естественно, все крупные застройщики знали, что у земельного участка есть ограничения – не было ни спроса на него, ни адекватной цены. Но все понимали необходимость начать в скорейшем времени выплаты пострадавшим. При поддержке Правительства РТ был реализован первый участок – это долгосрочная сделка по покупке земли в Аракчино. За счет этих средств фонд до сих пор производит выплаты.

Фонд сам по себе уникальный проект: до нас никто подобного не делал и если многие организации начинают свой путь уже с протоптанной дороги, то нам приходилось с чистого листа.

Мы с самого начала присутствовали на митингах, которые проводили вкладчики. Таким образом, мы стремились услышать, понять их видение ситуации. И, конечно же, мы хотели показать, что нам можно довериться, мы готовы к диалогу. На мой взгляд, наш диалог состоялся. Благодаря этому, и в том числе широкому освещению нашей деятельности в городских и республиканских СМИ, в социальных сетях, нам удалось охватить много пострадавших.

Первые выплаты начались с юридических лиц. Это решение было принято коллективно через голосование на сайте. То есть пострадавшие кредиторы сами решали с какой категории заявителей начать выплаты. Я думаю, в этом есть большая доля справедливости, так как юридические лица не могли претендовать ни на страховые выплаты, ни на проценты от конкурсной массы.

Затем фонд поддержал льготную категорию – тех, кто больше всего нуждается в срочных выплатах. В конечном итоге нам удалось охватить первую и третью очередь, физических лиц третьей очереди и даже клиентов ТФБ-Финанс.

«14 июня 2019 года был последний день, когда пострадавшие могли заявиться в РФП. Сейчас мы работаем с теми заявлениями, которые были поданы до этой даты» Фото: © «Татар-информ»

«После завершения всех объявленных этапов около 4,5 тыс. человек в полном объеме закроют свои требования»

Сколько пострадавших за это время к вам обратились?

Фонд принимал заявления около двух лет. 14 июня 2019 года был последний день, когда пострадавшие могли заявиться в РФП. Сейчас мы работаем с теми заявлениями, которые были поданы до этой даты. Всего к нам обратилось около 7,5 тыс. пострадавших, из них около 6,5 тыс. подпадают по выплаты, то есть соответствуют критериям поддержки.

Какую максимальную сумму может получить из фонда вкладчик Татфондбанка и Интехбанка?

– За пять лет фонд объявил 10 этапов поддержки. Физические и юридические лица, клиенты «ТФБ Финанса» могут рассчитывать на поддержку до 800 тыс. рублей, льготная категория – до 1 млн рублей. Отмечу, что эта категория получила выплаты раньше и больше по сумме как наиболее уязвимая и незащищенная группа. Полностью вернули вложенные деньги ветеранам Великой Отечественной войны – это решение было принято Президентом РТ. Замечу, что это дополнительные выплаты сверх того, что было предусмотрено страховкой АСВ – 1,4 млн рублей.

– Сколько человек смогут полностью вернуть свои вложения?

– После завершения всех объявленных этапов около 4,5 тыс. человек в полном объеме закроют свои требования, то есть полностью вернут свои некогда потерянные средства. А это 68% от реестра РФП. Суммарно поддержка составит около 2,7 млрд рублей.

Вложения в ТФБ-финанс были рискованными инвестициями изначально. Но сейчас фонд производит выплаты и им. Сколько уже обратились и какую сумму им перечислили?

– При анализе информации о пострадавших выяснилась, что более 2 тыс. вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка обманом были переведены в инвестиционную компанию «ТФБ Финанс», а эти вложения не покрываются страховкой АСВ. Но и этой категории пострадавших мы помогли. Общая сумма выплат на сегодняшний день составила почти 200 млн рублей, деньги получили более 250 клиентов «ТФБ Финанса». В целом, заявитель, может рассчитывать на выплаты от РФП до 800 тыс. рублей.

«После завершения всех объявленных этапов около 4,5 тыс. человек в полном объеме закроют свои требования... Суммарно поддержка составит около 2,7 млрд рублей» Фото: © «Татар-информ»

Более того, на новом этапе поддержки клиентов «ТФБ Финанса», который стартовал в сентябре прошлого года, мы охватили даже тех, кто до этого от нас выплаты не получал из-за того, что их не было даже в реестре компании. Мы им выплачиваем сразу до 800 тыс. рублей. Для нашей команды это отдельная победа! Напомню, что клиенты «ТФБ Финанса» не могут рассчитывать ни на выплаты страховой суммы, ни на проценты от реализации конкурсной массы. Поддержку они получают только от фонда.

«После того как закончатся все этапы пострадавшим вкладчикам будет направлено около 2,7 млрд рублей»

– Сколько всего средств было аккумулировано в фонде? Они не исчерпались?

– При объявлении новых этапов поддержки РФП всегда исходит из достаточности средств. Объявили о новых мерах поддержки – значит уже взяли на себя обязательства. Повторю – после того как закончатся все этапы в общей сложности пострадавшим вкладчикам будет направлено около 2,7 млрд рублей. Эти деньги были получены от реализации одного участка, как я уже говорил раньше, и за счет пожертвований крупных татарстанских компаний.

Следующие этапы зависят от того, когда реализуем следующий участок и какую сумму мы сможем выручить. Могу уже однозначно сказать: договор о продаже еще одного участка в высокой степени готовности. После его реализации совет РФП будет решать на что будут направлены средства.

– Как долго вообще будут продолжаться выплаты? Есть ли цель полностью рассчитаться с вкладчиками?

Я всегда говорил, что мы не компенсационный фонд. Мы фонд поддержки. В нашем реестре сеть физические и юридические лица с очень большими суммами и, конечно, вернуть им полностью их средства мы вряд ли сможем. Да и задачи такой не стоит.

Сегодня РФП работает, продолжает выплаты пострадавшим по уже объявленным этапам. Сколько будем работать? Я не могу ответить с точностью на этот вопрос, но однозначно могу сказать, что до сих пор остаются пострадавшие, которые остро нуждаются в помощи от РФП. Есть категории, которые мы пока не смогли охватить.

«Однозначно могу сказать, что до сих пор остаются пострадавшие, которые остро нуждаются в помощи от РФП» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Во-первых, это те, кто не успел обратиться к нам. По нашим данным, это около 600 человек. На самом деле, при открытии реестра, их может оказаться гораздо больше. Но с этой категорией мы тоже ведем работу, фиксируем их обращения.

Во-вторых, это так называемые «зареестровые» заявители – те, кто вовремя обратился в РФП, но не успели включиться в реестр АСВ. По нашим условиям поддержки, заявитель должен состоять в основном реестре банка, то есть исчерпать все законные способы возврата средств.

В-третьих, льготная категория. Изначально поддержка этой категории была для нас приоритетной. Поэтому выплаты от РФП им были больше и раньше. Но этапом «до 300 тыс. рублей» они не были охвачены по ранее озвученной причине. Сейчас от тех льготников, которые еще остались в нашем реестре, все больше звучат просьбы о дополнительных мерах поддержки.

– Вы сказали, что договор о продаже еще одного участка в Аракчино в высокой степени готовности. Кто-то уже заинтересовался участком? Какую сумму вы планируете за них выручить? На что пойдут эти средства?

Как только будет утвержден проект планировки территории планируется реализовать один из кварталов под многоквартирную жилую застройку. Это будет первая очередь освоения территории. На квартал есть потенциальный покупатель, который уже сделал предложение по стоимости и условиям выкупа земельного участка. Когда будет достигнута окончательная договоренность с инвесторами, мы сможем рассказать об этом и обязательно это сделаем.

В уставе фонда говорится, что его работа направлена на поддержку тех, кто пострадал от деятельности кредитных организаций, а также достижение социальных и иных общественно полезных целей. Какие категории граждан будут охвачены возможной поддержкой, и о каких суммах будет идти речь – этот решит только совет Республиканского фонда поддержки.

В заключение я хочу от имени команды поблагодарить Президента РТ Рустама Минниханова за предоставленную возможность оказать максимальную помощь жителям республики в этом непростом вопросе. А также совету фонда, попечительский совет РФП за поддержку наших начинаний. И, конечно мы благодарим наших заявителей за веру в РФП, за добрые слова и пожелания, и слова критики, которые делают нас лучше!