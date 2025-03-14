Глава Республики Алтай Турчак похвалил работу обратной связи в Татарстане

Система работы с обратной связью от жителей в Татарстане объединяет систему «Инцидент менеджмент», госинформсистему «Народный контроль» и сервис «Госуслуги Решаем вместе». Каждый запрос жителей фиксируется и оперативно отрабатывается, заявил глава Республики Алтай Андрей Турчак

«В Республике Алтай, как и в Татарстане, значительно увеличилось количество обращений в органы власти в социальных сетях. За последние два года их число выросло вдвое. Активный интерес со стороны жителей говорит о востребованности этого формата. В соцсетях можно не только получить обратную связь от органов власти, но и решить ту или иную проблему», - написал он в своем телеграм-канале.

Также гость во время визита ознакомился с опытом ЦУР Татарстана - проектом «Забота о СВОих». Он включает в себя работу чат-бота и сайта, где объединены все меры поддержки для участников СВО и их семей - от региональных до федеральных.

«Вся «нормативка» опубликована на доступном для жителей языке. Есть возможность обратиться за помощью через онлайн-форму или по телефону. Хороший опыт. Больших вложений не требует. Реализуем его и у нас в Республике», - отметил Турчак.