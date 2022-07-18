Под новым мостом по ул.Гостева в Набережных Челнах появится мозаичное панно

В Набережных Челнах под новым мостом на ул.Гостева появится мозаичное панно, которое оформит генеральный директор ООО «РБР 16», депутат горсовета Набережных Челнов Тагир Сунгатуллин. Такими планами он поделился во время объезда ремонта автомобильных дорог с мэром города, сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, проект будет изучен с главным архитектором города. «Когда у Вас спросят, что такое национальный проект, то Вы сразу же можете показать мост, ведущий из поселка ГЭС в Замелекесье. Прежний мост, построенный свыше десяти лет назад, уже не выдерживал нынешнего потока автомобилей — сегодня население микрорайона Замелекесье сопоставимо, например, с Заинском. Жителям необходима транспортная доступность, и мы ее создаем», — отметил Магдеев.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

После реконструкции на участке организуют четыре полосы движения с разделительной полосой, а также создадут пешеходные тротуары в обоих направлениях и разместят новые опоры освещения со светодиодными светильниками. Планируется также установить светофор на пересечении улиц Гостева и Аэродромная.

Проехаться по новому мосту можно будет уже через пять недель — подрядчики должны открыть рабочее движение 30 августа.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Реконструкция автомобильной дороги по ул.Гостева реализуется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В прошлом году по данному нацпроекту в Татарстане отремонтировали дороги на сумму более 12 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по «майским» указам Президента России Владимира Путина.